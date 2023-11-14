(CNN)-- قالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة تعمل في القطاع الاثنين إن 102 من موظفي الأمم المتحدة على الأقل قتلوا في غزة منذ بدء الحرب.

“خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتلت موظفة في الأونروا مع عائلتها في شمال قطاع غزة بسبب الغارات“، مما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 100 شخص، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت أن 27 موظفا على الأقل أصيبوا أيضا منذ بداية الحرب.

ونكست مكاتب الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم أعلامها يوم الاثنين، ووقف جميع موظفي الأمم المتحدة دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا لزملائهم الذين فقدوا أرواحهم في غزة، وفقًا للبيان.

وقتل ما لا يقل عن 11180 فلسطينيا، من بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل 53 سيارة