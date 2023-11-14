قصف مكثف على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

(CNN)-- أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الثلاثاء، بوقوع قصف مكثف على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة ردت على قذائف هاون أُطلقت من لبنان خلال الليل، وقصفت أيضا بنية تحتية لحزب الله ومراكز قيادة العمليات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قذيفة هاون، وسقطت قذائف أخرى في منطقة مفتوحة.

وزعمت قوات الجيش الإسرائيلي، أن قذائف الهاون كانت تستهدف موقعًا للجيش الإسرائيلي بالقرب من كيبوتس المالكية، قرب الحدود اللبنانية.

وسمع فريق CNN في جنوب لبنان أصواتا مدوية، وشاهد أعمدة من الدخان فوق التلال على طول القطاع الغربي بالقرب من الحدود.