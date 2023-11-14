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بعد مقتل 102 موظف في حرب غزة.. الأمم المتحدة تقف دقيقة صمت حدادًا على زملائهم الراحلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي إن الأمور تزداد سوءا وبشاعة في قطاع غزة، منتقدا حكام ورؤساء الدول العربية بعدم التحرك لوقف المأساة الإنسانية في غزة، على حد قوله، مشيرا إلى أنه "لم ير أي محاولة جادة منهم في هذا الشأن".

وكتب محمد البرادعي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء: "عندما طالبتكم من قبل باسم الشعوب العربية أن تقوموا بما في استطاعتكم لوقف المأساة الإنسانية في غزة، فقد كان ذلك لأنكم أنتم الوحيدين بحكم وظائفكم، ونيابة عن شعوبكم، من لديه القدرة والنفوذ لوقف الموت البطيء والمذابح الجماعة والتهجير القسري والتطهير العرقي"، على حد وصفه.

وأردف البرادعي في منشوره قائلا: "الأمور تزداد سوءًا وبشاعة، ومع ذلك لم نر أي محاولة جادة من جانبكم في هذا الشأن".

وأضاف: "لا أعلم إن كان هذا بسبب غياب القدرة أم غياب الإرادة".

وختم نائب الرئيس المصري السابق منشوره قائلا: "كل ما أعلمه أنكم تفقدون مصداقيتكم في أعين شعوبكم مع كل يوم يمر…ويظلون يتسألون إذا لم تتحركوا اليوم قبل فوات الأوان فمتى؟ وإذا لم تكونوا أنتم نصير شعوبكم وتوفرون الحماية لهم فمن؟".

وكان البرادعي وجه، الجمعة الماضية، رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، للحكام العرب قبل القمة الطارئة التي عُقدت، السبت، في العاصمة السعودية، الرياض، طالبهم فيها بإعادة النظر باتفاقيات معينة بسبب ما يحدث في قطاع غزة، ودعاهم إلى "عدم خذلان شعوبهم"، على حد قوله.