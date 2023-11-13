أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، أن "الحقيقة الواضحة" بعد القمة العربية والإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض السبت، هي أن العالم العربي "عاجز".

وكتب البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "قبل القمة العربية والاسلامية وبعدها... تبقى الحقيقة واضحة كالشمس".

وأردف نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عالم عربي عاجز"، على حد قوله.

وكانت الرياض قد استضافت القمة العربية والإسلامية بمشاركة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ 11 عاما.

وطالبت القمة الاستثنائية، التي ضمت 57 زعيما، مجلس الأمن الدولي باتخاذ "قرار حاسم وملزم" لفرض وقف "العدوان" مع استمرار القتال في عمق غزة بين إسرائيل وحماس.

وجاء في البيان الختامي: "إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. نحن نطالب بوقفها على الفور".