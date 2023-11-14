"اليونيسيف" تكشف عن إجمالي عدد الأطفال النازحين داخليا في غزة

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

(CNN)-- أعلنت منظمة "اليونيسيف"، نزوح أكثر من 700 ألف طفل في غزة، وقالت إن "هذا يجب أن ينتهي"، بينما تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص داخليا في قطاع غزة.

وقالت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، في منشور: "في غزة، نزح أكثر من 700 ألف طفل- أُجبروا على ترك كل شيء وراءهم. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية، تدعو اليونيسف إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وإتاحة الوصول الدائم ودون عوائق لتقديم المساعدة، والإفراج الآمن عن جميع الأطفال المختطفين". وإلى جانب المنشور، تمت مشاركة صورة متحركة تنتهي بعبارة: "هذا يجب أن ينتهي".

وبحسب تحديث يومي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا نازحين داخليا.

ويشمل ذلك 778 ألف نازح داخليا يقيمون في 154 ملجأ لوكالة "الأونروا". وبالإضافة إلى ملاجئ "الأونروا"، هناك أيضا ملاجئ تديرها الحكومة ومنظمات الإغاثة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

ويتواصل عدد النازحين في جنوب غزة في التزايد، حيث تؤوي "الأونروا" 627 ألف شخص في 97 منشأة، بحسب تحديث الوكالة، وأضاف التحديث أن ملاجئ الأونروا تستوعب "عددا أكبر بكثير من الأشخاص من طاقتها المستهدفة".

وقال توم وايت، مدير "الأونروا" في غزة، لمراسل CNN جون فوس، الثلاثاء: "الجنوب غارق بالنازحين. الجميع إما نازحون، أو يستضيفون عائلات نازحة، إذا كنت في الشوارع هذه الأيام، فالناس يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة. كل شخص يبحث عن الماء، ويصطفون للحصول على الخبز".

وأضاف: "الأمر المهم حاليا هو أن الناس يبحثون عن أي خشب يمكنهم الحصول عليه بسبب نفاد غازات الطهي".

وتابع تحديث وكالة "الأونروا" أن "الاكتظاظ يؤدي إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مما يثير المخاوف البيئية والصحية ويحد من قدرة الوكالة على تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المناسب".

وفيما يتعلق بمئات آلاف الأشخاص غير القادرين أو غير الراغبين في الانتقال جنوبا، لا يزال تأمين الحد الأدنى من الغذاء والماء، وسط الأعمال العدائية المكثفة يشكل مصدر قلق. وأثار مسؤولو الصحة المخاوف بشأن الأمراض المنقولة عبر المياه بسبب استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، وكذلك الجفاف والمجاعة.