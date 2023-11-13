رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

"القصف الأكثر كثافة خلال 17 يومًا".. فيديو يُظهر الوضع المزري داخل مستشفى في غزة

(CNN)-- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، الاثنين، وقوع إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة بالقرب من مستشفى القدس في مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا: "قبل الساعة (5:30 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة): يتواصل إطلاق النار بكثافة في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة، وتُسمع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: "فشلت محاولات إخلاء الموظفين والمرضى من المستشفى، الاثنين، عندما تم إيقاف قافلة سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في محافظة الوسطى وسط غزة، بعد انطلاقها من جنوب القطاع".

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن "القافلة ما زالت تنتظر استقرار الأوضاع في محيط المستشفى لتتمكن من الوصول إليه لبدء عملية الإخلاء".

وتتواصل شبكة CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي، للتعليق على الإخلاء المحتمل لمستشفى القدس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، الأحد، أن المستشفى، وهو ثان أكبر مستشفى في قطاع غزة، خرج عن الخدمة بشكل كامل، و"توقف عن العمل" بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت، السبت، أن طواقمها الطبية محاصرة داخل المستشفى ولم تتمكن من مغادرته، وذكرت الجمعية أن المستشفى "محاصر بالدبابات من جميع الجهات".

وعندما سألت CNN عن الوضع في مستشفى القدس، السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه "في خضم قتال عنيف متواصل ضد حماس في محيط المنطقة المعنية"، وإنه "يتخذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".