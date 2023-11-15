في بيان جديد.. هكذا وصفت حماس دخول الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى الشفاء

رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اعتبرت حماس أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى أكبر مستشفى في غزة، مجمع الشفاء الطبي، "جريمة حرب"، حسبما قالت الحركة في بيان الأربعاء.

ودخلت القوات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء في الساعات الأولى من الأربعاء، بعد أن اتهمت حماس بالعمل من أنفاق أسفل المجمع الضخم - وهو ادعاء نفته الجماعة المسلحة ومسؤولو المستشفى مرارًا وتكرارًا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، إن الحركة تُحمل "الاحتلال الإسرائيلي" والمجتمع الدولي وأمريكا "كامل المسؤولية عن سلامة وحياة طواقمنا الطبية والجرحى والمرضى والأطفال الخدج والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني"، وفقا للبيان.

واعتبرت حماس أن دخول القوات الإسرائيلية إلى مستشفى الشفاء هو "جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية"، وفق ما جاء في البيان.