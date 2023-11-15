بعد اقتحامه لمستشفى الشفاء.. تتبع التوغل الإسرائيلي في غزة

(CNN)-- في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ينفذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء" في غزة.

تتمتع المستشفيات بالحماية في أوقات الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن إسرائيل قالت في بيان لها إن "استمرار استخدام حماس العسكري لمستشفى الشفاء يعرض وضعها المحمي للخطر".

وتعتقد إسرائيل أنها منحت نشطاء حماس الوقت الكافي لوقف أنشطتهم المزعومة داخل المبنى، بحسب البيان.

واستشهدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس لديها عقدة قيادة تحت المستشفى، ويبدو أنها تدعم تأكيد إسرائيل. لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من المزاعم الأمريكية أو الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، لشبكة CNN، إن وجود المدنيين في المستشفى يجعل العملية البرية هناك "صعبة". وقال إن القوات الإسرائيلية تحاول “تخفيف” الآثار، مشيرا إلى وجود مسعفين ومتحدثين باللغة العربية بين الذين نفذوا المداهمة.

وقال خالد أبو سمرة، الطبيب في المستشفى، لشبكة CNN، إنهم تلقوا تحذيرًا لمدة 30 دقيقة قبل بدء العملية الإسرائيلية على المجمع.

"لقد طُلب منا الابتعاد عن النوافذ والشرفات. يمكننا سماع صوت المركبات المدرعة، فهي قريبة جدًا من مدخل المجمع".

وقال خضر الزعنون، وهو صحفي داخل المستشفى، لشبكة CNN إن الدبابات الإسرائيلية دخلت مجمع المستشفى، وكان هناك تبادل لإطلاق النار في جميع أنحاء الفناء. وقال الزعنون إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك جنود من الجيش الإسرائيلي داخل مباني المستشفى.

ماذا قالت السلطات الفلسطينية: قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، الأربعاء، إن الغارة تمثل "جريمة جديدة ضد الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى".

وقالت إن ذلك قد يكون له "عواقب كارثية" على المرضى والطاقم الطبي. وتقع وزارة الصحة في رام الله وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية – وهي منفصلة عن وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

وألقت حماس باللوم على كل من إسرائيل والولايات المتحدة في الغارة الإسرائيلية في بيان، زاعمة أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل "الضوء الأخضر ... لارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين" باستخدام "الرواية الكاذبة" الإسرائيلية عن استخدام الشفاء كمركز قيادة.

كما اتهم البيان الأمم المتحدة بالتقاعس عن الدفاع عن الفلسطينيين، قائلا: “إن صمت الأمم المتحدة وخيانة العديد من الدول والأنظمة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التشبث بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة”.

قامت CNN بتحليل اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي ومقاطع الفيديو لحركة حماس، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر أن القوات قد أغلقت المدينة من ثلاثة محاور – من الحدود الشمالية الغربية لغزة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال الشرقي بالقرب من بيت حانون، ومن الشرق إلى الجنوب من مدينة غزة، تقترب من البحر، بالإضافة إلى عدد من محاور الاشتباكات في أعقاب العملية الموسعة.