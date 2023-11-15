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وزير خارجية الأردن: نرفض توصيف الحرب في غزة دفاعا عن النفس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، الأربعاء، خلال "محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي".

وقال الناطق باسم الجيش الأردني، في بيان، أن المصابين السبعة كانوا متواجدين على مدخل قسم الطوارىء بالمستشفى عندما جُرحوا.

وأضاف الناطق أن "إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".

وأشار الناطق إلى أن الجيش الأردني بدأ "تحقيقاً رسميًا للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".

وقال الناطق إنه "تنفيذًا لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين".

يقع المستشفى الميداني الأردني في شمالي شرق غزة، حيث مركز المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن "الأردن يدين بأشد العبارات القصف الاسرائلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم اسعاف مواطنين فلسطينيين كانو أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ".

وأضاف الناطق أن "تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلالها قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي".

وقال القضاة إن "الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر".

كان الجيش الأردني أجرى إنزالا للمساعدات الطبية العاجلة للمستشفى الميداني الأردني بواسطة طائرة لسلاح الجو الملكي، وذلك لمرات عدة على مدار الأسابيع الماضية.