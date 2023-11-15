رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، خضر الزعنون لشبكة CNNإن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية “موجودة داخل باحة مستشفى الشفاء".

وقال الزعنون إن الجيش الإسرائيلي "يناشد الشبان عبر مكبرات الصوت أن يرفعوا أيديهم ويخرجوا ويسلموا أنفسهم"، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين موجودون في المباني والأقسام ويقومون بعمليات تفتيش واستجواب للشبان وسط إطلاق نار كثيف وعنيف داخل المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأربعاء إنه "يقوم بعملية دقيقة وموجهة في مجمع الشفاء"، أكبر مستشفى في غزة. واتهم حركة "حماس" بالعمل تحت بناء المستشفى، وهو ادعاء تنفيه المجموعة المسلحة ومسؤولو المستشفى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، لشبكة CNN الأربعاء، إن العملية في المستشفى كانت "دقيقة" و"مستمرة".

وقال ليرنر لمذيع CNN، جون فوس: "عمليتنا التي أطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة مستشفى الشفاء كانت دقيقة، وتقع في موقع محدد داخل حرم المستشفى، داخل مجمع المستشفى. وبالفعل كانت تستند إلى الضرورة العملياتية والمعلومات الاستخباراتية، والعملية مستمرة. لن أدخل في تفاصيل عن أين أو كيف أن الأنشطة مستمرة، ولكن يمكنني أن أؤكد أنها مستمرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد أبلغت المسؤولين في غزة قبل الدخول، قال ليرنر: "نحن نعمل على أساس القانون الإنساني الدولي وقواعد النزاع المسلح. وعندما اقتربنا من المستشفى، أخبرنا المسؤولين بأن يبتعدوا عن النوافذ للتأكد من أن المرضى والمدنيين داخل المجمع يبتعدون عن النوافذ ويختبئون لأننا نعتزم إجراء عملية عسكرية نميز فيها بين المدنيين والإرهابيين".

وأردف ليرنر: "نحن نحاول وحاولنا إخلاء أكبر عدد ممكن من الناس من مبنى المستشفى وحرم المستشفى نفسه من أجل تمكيننا من مواجهة حماس ومواصلة أهدافنا في هذه الحرب"، حسب قوله.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض الأطباء في مستشفى الشفاء أمر الإخلاء بعد أن تلقوا أمرا من الجيش الإسرائيلي بذلك بسبب الخوف من وفاة ما يقرب من 700 مريض معرضين للخطر إذا تركوا، وفقًا للدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وقال البرش لـCNN: "المشكلة ليست بالأطباء بل بالمرضى، وإذا ما تركناهم، سيموتون، وإذا تم نقلهم سيموتون على الطريق، هذه هي المشكلة، نحن نتحدث عن 700 مريض".