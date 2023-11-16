بايدن يتحدث عن "الحل الوحيد" للصراع بين إسرائيل وحماس في غزة

مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن “الحل الوحيد” للصراع بين إسرائيل وحماس هو “حل الدولتين الحقيقي” وحذر إسرائيل من أن احتلال غزة سيكون “خطأ كبيرا”.

وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو إنه أكد هذا الموقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي المؤتمر الصحفي، قال الرئيس الأمريكي: "لقد أوضحت للإسرائيليين ولبيبي (نتنياهو) ولحكومة الحرب التي شكلها – أنني أعتقد أن الحل الوحيد هنا هو حل الدولتين الحقيقي".

وتابع بايدن: "علينا أن نصل إلى النقطة التي تكون لدينا فيها القدرة على التحدث دون القلق بشأن ما إذا كنا نتعامل مع حماس فقط أم لا... لا أستطيع أن أخبركم كم من الوقت سيستمر ذلك، لكن يمكنني أن أخبركم أنني لا أعتقد أن الأمر سينتهي حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين".

وأيد بايدن منذ فترة طويلة حل الدولتين للتوترات التي تمتد لعقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال في خطابه في تل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول، إنه يدعم حل الدولتين في السعي إلى السلام.