رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي من داخل مركز الأمير نايف للأشعة التشخيصية والعلاجية بمستشفى الشفاء في قطاع غزة.

مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) يظهر فيه المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، ويقول فيه: "أنا في مستشفى الشفاء كما ترون من اللوحة خلفي سنقوم بتصوير مقطع واحد بدون تحرير للأدلة التي عثرنا عليها الآن في هذا المبنى.."

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أنه ينفذ "عملية دقيقة وموجهة" في داخل مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، متهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ”الاستمرار في الاستخدام العسكري لمستشفى الشفاء”، وهو ما قال إنه "يعرض للخطر وضع المستشفى المحمي بموجب القانون الدولي".

من جهتها أصدرت حماس بيانا عقبت فيه على عملية الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء، محملة كلا من إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية، قائلة إن العملية الإسرائيلية شكلت أيضًا فشلاً من جانب الأمم المتحدة في الدفاع عن الفلسطينيين وأن "صمت الأمم المتحدة وخيانة العديد من الدول والأنظمة لن يثني شعبنا الفلسطيني عن التشبث بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت في تقرير يعود للعام 2012 أن "أهمية إنشاء مركز الأمير نايف تعود لحاجة المجتمع الفلسطيني الشقيق لمثل هذه المراكز التي تعنى بأمور تشخيص وعلاج الأورام، وهو مجهز بأجهزة أشعة تشخيصية وكذلك بجهاز معالجة إشعاعية"، لافتة حينها إلى أن "تكلفة المشروع بلغت 54 مليون ريال، وأنه يعمل بكامل طاقته اعتبارا من 1/7/2012".

وتابعت الوكالة السعودية في التقرير ذاته: "يأتي المركز ضمن البرامج والمشاريع التي قدمتها اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني والتي بلغت أكثر من 54 برنامجا ومشروعا تجاوزت تكلفتها 851 مليون ريال وشملت برامج إغاثية واجتماعية وتعليمية وصحية وتنموية وإسكانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".