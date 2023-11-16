رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اتهم المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس، إسرائيل بالكذب حول الأدلة على وجود نشاط عسكري لحماس داخل مستشفى الشفاء.

ورفض مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، ادعاءات إسرائيلية بالعثور على معدات عسكرية تابعة لحماس في مستشفى الشفاء.

وتقول إسرائيل إن جنودها اكتشفوا ما يسميه الجيش "معدات عسكرية تستخدمها حماس" خلال عملية داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وقد قدم الجيش الإسرائيلي بعض "الأدلة" في مقطع فيديو نشره.

وذكر الثوابتة أن إسرائيل فشلت بتقديم دليل ملموس رغم أن "العالم كله" كان يتوقع "أن يُظهر الجيش الإسرائيلي خرائط لمواقع قيادة حماس ومراكز السيطرة".

واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزّت الرشق، إسرائيل في بيان على تليغرام بـ"تنظيم لعبة مخزية" للدخول إلى المستشفى.

واتهم كل من الرشق والثوابتة إسرائيل بفبركة الأدلة المقدمة من داخل المستشفى.

الأربعاء، قال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير إن القوات كشفت عن “أدلة ملموسة" على أن عناصر حماس استخدموا مستشفى الشفاء كمقر لهم، ووعد بتقديم الأدلة في وقت لاحق.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية كبيرة لإثبات ادعاءاتها حول تسلل حماس للمستشفى، من أجل تبرير بعض قراراتها العسكرية والتي يمكن أن تشكل خرقا خطيرًا محتملًا للقانون الإنساني الدولي.

ومن المؤكد أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن القوات الإسرائيلية قد كشفت عن هيكل أنفاق متعدد الطوابق مع غرف تحت الأرض من النوع الموضح في الصور المتحركة التي قدمها المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا.