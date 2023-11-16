سناتور أمريكي لـCNN: "عدد المدنيين الذين قتلوا داخل غزة غير مقبول”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس من أنه مع محدودية قدرة الوصول إلى الوقود والموارد الأخرى في غزة، "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر لا مفر منه".

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي غير رسمي الخميس بعد زيارته الأسبوع الماضي إلى الشرق الأوسط: "إن النقص الكامل في إمدادات الوقود سيكون كارثيًا في جميع أنحاء غزة، مما يؤدي إلى انهيار كامل في خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الحيوية، وإنهاء تدفق المساعدات الإنسانية التي تم السماح لها حتى الآن".

وقالت منظمة اليونيسيف الثلاثاء إنها تلقت بالفعل تقارير عن ارتفاع مستويات الجفاف وأكثر من 30 ألف حالة إسهال في غزة.

وانتقد مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكثيف العنف والتمييز الشديد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقال تورك إن دعوات مكتبه لتخفيف حدة العنف، خاصة في غزة، قد تم تجاهلها.

وصرح المسؤول الأممي قائلا: "هناك انهيار في احترام القيم الإنسانية الأساسية. قتل الكثير من المدنيين لا يمكن اعتباره ضررا جانبيا. الفائز الوحيد في مثل هذه الحرب هو على الأرجح التطرف والمزيد من التطرف".