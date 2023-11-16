أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرة بدون طيار يُعتقد أنها انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، الأربعاء، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

أكد مسؤول عسكري أمريكي لشبكة CNN، أن المدمرة الأمريكية يو اس اس توماس هودنر، وهي مدمرة صواريخ من فئةArleigh Burke، اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من اليمن، الأربعاء، وكانت متجهة نحو السفينة.

وقال المسؤولون إنه لا يُعتقد أن السفينة هي الهدف المقصود.

وهذا هو ثاني اعتراض تقوم به سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل. في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، اعترضت السفينة يو إس إس كارني أربعة صواريخ كروز و15 طائرة بدون طيار خلال فترة تسع ساعات، حسبما أفادت شبكة CNN في وقت سابق. وقال البنتاغون إن الصواريخ أطلقتها قوات الحوثيين المدعومة من إيران.

وقال أحد المسؤولين إن السفينة هودنر تم نشرها كجزء من مجموعة حاملة الطائرات يو اس اس غيرالد فورد، وكانت في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وقت الاشتباك.

في المقابل، أكدت جماعة الحوثي في اليمن أن الطائرة تابعة لها. وتوعدت الجماعة المدعومة من إيران بالرد على تدميرها.

وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، في تدوينة عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي اعلنت أمريكا تدميرها".