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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات جنوب إسرائيل، الثلاثاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن الإطلاق جاء "بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها قواتنا المسلحة بطائرات مسيرة على نفس الأهداف".

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن منظومته للدفاع الجوي "أرو - السهم"، اعترضت صاروخًا "في منطقة البحر الأحمر"، وأنه لم يعبر الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدة هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد إسرائيل وحذروا من حدوث المزيد من الهجمات.

وردًا على سؤال حول إطلاق الحوثيين في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، إن إسرائيل "تراقب هذا الأمر جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة التي يهددها الحوثيون منذ سنوات".