الهجوم البري في جنوب غزة قد يكون وشيكاً.. إليك ما تحتاج معرفته

(CNN)-- مع إعلان القادة الإسرائيليين سيطرتهم على الجزء الشمالي من غزة، بما في ذلك مدينة غزة، هناك دلائل متزايدة على أن الهجوم البري على الجزء الجنوبي من القطاع قد يكون وشيكاً.

بمنشور تم إسقاطه، الأربعاء، على التجمعات السكانية الواقعة شرق خان يونس، أكبر مدينة في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، حُذّر السكان الذين يعيشون هناك بضرورة التحرك و"التوجه نحو الملاجئ المعروفة"، وتقع المجتمعات الأربعة بالقرب من السياج المحيط الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل، مما يشير إلى احتمال وجود نقاط توغل جديدة للقوات الإسرائيلية التي تسعى للسيطرة على الجنوب.

وقالت منظمات الإغاثة إن أي تحرك إسرائيلي إلى جنوب القطاع قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ في الاصل.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تستمر فيه العمليات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وتزعم إسرائيل أنها عثرت على "نفق تشغيلي" داخل مجمع المستشفى. في حين قال مدير المستشفى، محمد أبو سلمية، لقناة الجزيرة القطرية في مقابلة هاتفية من داخل المجمع، الخميس، إن نقص الإمدادات الطبية في المستشفى يجبر الموظفين على اتخاذ قرارات “مروعة”.