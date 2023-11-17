السيسي يصدر قرارا بشأن طفل فلسطيني وجه رسالة استغاثة للعلاج في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي "وجه بسرعة علاج طفل فلسطيني من غزة يدعى عبدالله كحيل في المستشفيات المصرية"، وذلك استجابة لرسالة استغاثة وجهها الطفل إلى السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلبا للعلاج في مصر.

وقال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان نشره مجلس الوزارء المصري عبر فيسبوك، إنه "تم نقل الطفل الفلسطيني من رفح إلى معهد ناصر، الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية وجه بسرعة علاج الطفل في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الوزير إلى أنه "تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة".

وقال الطفل، في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية، إنه وجه رسالته إلى السيسي عندما كان في المستشفى أمام الصحفيين من أجل الحصول على علاج لقدميه.

يذكر أن وزير الصحة المصري قال، خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، إنهم مستعدون لاستقبال 36 طفلا حديث الولادة من قطاع غزة "إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة" مضيفًا خلال اللقاء الذي حاورته فيه مذيعة CNN، إيليني جيوكوس أن "نقل الأطفال الخدج في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا للحاجة إلى تجهيز سيارة إسعاف مع حاضنات متحركة لنقلهم إليها على الفور".