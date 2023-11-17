أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توفي معظم مرضى العناية المركزة، الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بسبب نقص الوقود والأكسجين في مستشفى الشفاء بغزة، حسبما قال الطبيب الذي يرأس قسم الحروق في المستشفى لقناة الجزيرة عبر الهاتف من داخل المنشأة الجمعة.

وأشار الطبيب أحمد مفيد مخللاتي إلى وجود انخفاض كبير في عدد الأطفال المبتسرين الذين تحت رعايتهم، مع أمل ضئيل في بقاء الأطفال، المتبقين، على قيد الحياة في ظل الظروف الحالية.

وقال الطبيب إن المستشفى، وهو الأكبر في غزة، يعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية – فلا ماء ولا كهرباء في المباني الرئيسية للمجمع.

ونتيجة لذلك، توقفت عمليات الجراحة بسبب نقص الكهرباء. وأضاف الطبيب أن هذا أدى إلى زيادة المعاناة، وخاصة بين الأطفال الذين يواجهون الآن عدوى أمعاء شديدة، نتيجة عدم توفر المياه النظيفة.

وعلى الرغم من أن الطبيب أشار إلى أن القوات الإسرائيلية وعدت بتوفير الغذاء، إلا أن الإمدادات التي تم تسليمها كانت غير كافية إلى حد كبير، حيث كانت تلبي احتياجات 40% فقط من الموجودين داخل المستشفى، على حد قوله.

وقال الطبيب إن الوضع تصاعد عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية مبنيين داخل المجمع الطبي، مع وجود الدبابات في المنطقة، تم نشر القناصة حول المستشفى، مما يضيف طبقة من الخوف وعدم اليقين وفقا لمخللاتي.