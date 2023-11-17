دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نيفتالي بينيت على وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وما قاله الأخير عن محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين الأردن وإسرائيل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بينيت بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "روجت الحكومة التي قدتها هذا الاتفاق (الطاقة مقابل المياه)، وأستطيع أن أقول بأوضح صورة: لدى إسرائيل مصادر طاقة كافية لتوليد الكهرباء؛ الأردن لا يملك ما يكفي من المياه لشعبه".

وتابع قائلا: "لهذا السبب بادرنا، كجيران طيبين، إلى تحلية مياه البحر؛ والدفع بالمياه المحلاة إلى نهر الأردن، ليتمكن الأردن من ضخ المزيد من المياه وتزويد سكانه بالماء.. لقد فعلنا ذلك لمساعدة جيراننا المتعطشين للمياه.. إذا كان قادة الأردن يريدون أن يعطش شعب الأردن، فهذا حقهم".

وكان الصفدي قد قال إن محادثات اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل توقفت، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، مضيفا أن "إسرائيل تقتل الناس، وتقتل الأبرياء، وتدمر 61% من البنية التحتية الطبية في غزة".

وتابع الصفدي: "كنا نناقش مع الإسرائيليين منذ فترة، صفقة الازدهار، كما سُميت، بحيث نوفر لهم الطاقة الشمسية ويزودونا في المقابل بالمياه لقد توقفت المناقشات الآن.. والظروف الحالية لن تسمح بأي نوع من التفاعل مع الإسرائيليين"، لذلك فإن اتفاقية السلام بين الدولتين ستصبح "وثيقة يتراكم عليها الغبار".