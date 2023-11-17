وزير خارجية روسيا يعلق على مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، قائلا: "لا أعلم ما هي الحقائق والتقديرات التي استندت إليها محاكم باريس".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية التي تديرها الدولة على لسان لافروف قوله إن "حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة إدلب عام 2013 معروفة جيدًا، وقد نشر العديد من الخبراء المستقلين والصحفيين، بما في ذلك الصحفيون الغربيون، حقائق تجعل من الممكن الافتراض، على الأقل، أن هذا العمل بالأسلحة الكيميائية شاركت فيه جماعة جبهة النصرة الإرهابية سيئة السمعة".

وكانت المذكرة الفرنسية بحق الأسد قد صدرت بسبب مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين في سوريا، حسبما صرح مصدر قضائي لشبكة CNN، الأربعاء.

وبحسب المصدر، أصدر قاضيا تحقيق، الثلاثاء، أربع مذكرات اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

ومن المتوقع أن يتبع ذلك "نشرة حمراء" من الانتربول، وفقًا لمايكل شماس، أحد محامي الادعاء، الذي تحدث إلى CNN من ألمانيا، والنشرة الحمراء هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل، وفقًا للإنتربول.