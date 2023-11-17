(CNN)-- طالبت حماس إسرائيل بوقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة فوق غزة كجزء من مطلبها من إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر ثالث مطلع على المفاوضات الجارية.

في حين أن إسرائيل يمكن أن توقف عملياتها العسكرية لعدة أيام للسماح بإطلاق سراح عشرات الرهائن، أشارت المصادر إلى أنه من غير المرجح أن تقبل الطلب المتعلق بالطائرات بدون طيار لأن ذلك يعني فقدان تتبع تحركات عناصر حماس، بما في ذلك أي جهود لنقل الرهائن داخل قطاع غزة.

ولم يتم الإعلان سابقًا عن طلب حماس بشأن عدم تحليق طائرات بدون طيار، ومع استمرار المناقشات المكثفة، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الطلب لا يزال مطروحًا على الطاولة أم أنه تم رفضه رسميًا من قبل إسرائيل كجزء من المفاوضات.

ورفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق الجمعة.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بتحليق طائرات بدون طيار في سماء غزة لساعات متواصلة كل يوم تقريبًا خلال عمليته العسكرية، ويستخدمها كوسيلة مراقبة أساسية لمراقبة ساحة المعركة.

وطوال المفاوضات، ظلت إسرائيل توازن بين رغبتها الملحة في إطلاق سراح الرهائن وبين المخاوف من أن حماس ستستغل أي توقف لخنق التفوق العسكري الإسرائيلي وإعادة تجميع صفوفها.

ويقوم البنتاغون أيضاً بإرسال طائرات مراقبة أمريكية بدون طيار فوق غزة لدعم جهود إسرائيل للعثور على الرهائن، والذين بينهم ما يقدر بـ 10 أمريكيين، وقال المسؤولون الأمريكيون إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي يتم جمعها لا تستخدم لإجراء ضربات مميتة.