سوريا: وقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الخميس "وقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان بالصواريخ استهدف عددا من النقاط في محيط دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 25: 2 فجرا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وتابع أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، حسب قوله.

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.