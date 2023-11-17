بآلاف أحذية الأطفال.. شاهد كيف تظاهر أمريكيون دعمًا لغزة تزامنًا مع قمة "APEC"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعا مسؤول مختص بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل إلى التوقف عن استخدام المياه كـ"سلاح حرب" في غزة، مؤكدا الجمعة أن نقص الوقود في القطاع يعيق توفير المياه النظيفة.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمجال حقوق الإنسان في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو: "كل ساعة تمضي في ظل منع إسرائيل توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تضع سكان غزة في خطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بانعدام مياه الشرب الآمنة".

وأشار أغودو إلى أنه يريد أن "يًذكّر إسرائيل بأن منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من الدخول إلى قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ أيام، شددت المنظمات الإنسانية، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على ضرورة توفير الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه ومضخات المياه في غزة.

ووفقاً لوكالة الأونروا، حوالي 70% من سكان غزة يشربون الآن مياه ملوثة. كما بدأت مياه الصرف الصحي تتدفق عبر الشوارع في بعض المناطق حيث تتأثر أنظمة التخلص من النفايات التابعة للأمم المتحدة أيضًا بنقص الوقود.

وحذر أروخو أغودو الجمعة من أن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه تتزايد الآن في غزة بسبب “استهلاك المياه المالحة والملوثة من مصادر غير آمنة”.

وقال المسؤول الأممي: "وإلى جانب النزوح الجماعي لآلاف الأشخاص في الأيام الأخيرة، فإن هذا هو السيناريو المثالي لانتشار وباء لن يؤدي إلا إلى معاقبة الأبرياء".