(CNN) -- ذكرت الإدارة الأمريكية، الخميس، أنها أعربت للحكومة الإسرائيلية عن "مخاوفها من عدم تمكن حاملي جوازات السفر الأمريكية من الضفة الغربية من المرور عبر إسرائيل" كما هو مطلوب بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، في مؤتمر صحفي: "لن أخوض في التفاصيل الكاملة لمحادثاتنا الدبلوماسية الخاصة، لكننا نتوقع من إسرائيل أن تعالج هذه المخاوف".

وأضاف ميلر: "نتوقع منهم أن يكونوا في حالة امتثال كامل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، وهناك إجراءات متاحة لنا إذا لم يفعلوا ذلك".

وتابع: "هناك مجموعة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها قبل التعليق النهائي للبرنامج".

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن وزارته وشركائها في باقي الوكالات "يراقبون باستمرار تنفيذ متطلبات البرنامج من قبل جميع الدول المنضمة إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة لضمان التنفيذ الكامل".

وأضاف: "يعمل المسؤولون مع حكومة إسرائيل لمعالجة التقارير التي تفيد بأن الأمريكيين يواجهون مشكلات في السفر إلى مطار بن غوريون والخروج منه، وتتوقع الوزارة أن تفي جميع الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة بجميع متطلبات البرنامج".

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت أعلنت في سبتمبر/ ايلول أن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح للمسافرين المؤهلين بالتقدم لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، ودخل القرار حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.