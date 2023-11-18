أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، السبت، إن كمية الوقود التي وافقت إسرائيل على السماح بدخولها إلى غزة كل يوم "بعيدة عن أن تكون كافية".

وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن الكمية التي تمت الموافقة عليها – والتي قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها عبارة عن ناقلتي وقود يوميًا – "بعيدة عن أن تكون كافية لتغطية احتياجات محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي والمستشفيات ومضخات المياه في الملاجئ وشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف والمخابز وشبكات الاتصالات للعمل دون انقطاع".

وأضاف لازاريني أن هذه الكمية ستلبي "فقط نصف الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية من الوقود للعمليات الإنسانية في غزة".

وقال لازاريني إنه بالمعدل الحالي لن يحصل الناس في غزة على ما يكفي من مياه الشرب النظيفة، وستظل "أجزاء كبيرة" من القطاع "تغمرها مياه الصرف الصحي" وستكون الأمم المتحدة "مضطرة للتعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات العابرة يوميًا إلى رفح".

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قال الجمعة إن كمية الوقود التي ستدخل ستكون "ضئيلة للغاية".

من المقرر أن يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية مساء السبت، لمناقشة القرار الذي اتخذته حكومة الطوارئ الحربية بالسماح بدخول شاحنات الوقود يوميًا إلى غزة.

وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية مساء الجمعة، قال وزير الخارجية إيلي كوهين إنه يعتقد أن قرار رفع الحصار عن الوقود، الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من ليلة الخميس، يجب أن يوافق عليه مجلس الوزراء الأمني الموسع.

وقال كوهين: "شخصيًا وأيديولوجيًا، أنا ضد دخول الوقود (إلى غزة)".

قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الجمعة، إن الأمم المتحدة تحتاج إلى 200 ألف لتر من الوقود يوميًا من أجل “الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياتنا الإنسانية في غزة".

وأكد غريفيث أمام الجمعية العامة أن نقص الوقود يعني أن "الاتصالات والوظائف الأساسية الأخرى مثل تحلية المياه تنخفض تدريجيًا".