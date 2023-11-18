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تحديث.. عدد القتلى بهجوم حماس على حفل موسيقي بإسرائيل.. وآخر حصيلة للقتلى بغزة

الشرق الأوسط
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(CNN)-- تعتقد الشرطة الإسرائيلية الآن أن ما لا يقل عن 364 شخصًا قُتلوا بهجوم حماس على مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وفقًا للقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، منهم 17 عنصرا بالشرطة.

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد قدروا سابقا عدد القتلى في مهرجان الموسيقى بـ 270 شخصًا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير الشرطة الإسرائيلية أن 40 من رواد المهرجان قد تم اختطافهم ونقلهم إلى غزة.

وفي غزة، قال المكتب الصحفي لحكومة حماس في بيان، الجمعة، إن أكثر من 12 ألف فلسطيني قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت أن ما يقدر بنحو 5000 طفل من بين القتلى، وأكثر من 30000 آخرين أصيبوا، وأن من بين القتلى أيضا نحو 200 طبيب وممرض ومسعف بالإضافة إلى 22 من أفراد الدفاع المدني و51 صحفيا.

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