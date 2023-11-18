تداول تصريح ولي عهد البحرين عمّا قامت به حماس ورد إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كلمة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما قاله عن الأوضاع في غزة وما قامت به حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي والرد الإسرائيلي.

ووصف ولي العهد البحريني إن هجمات حماس على إسرائيل بـ"البربرية" وأعرب عن إدانته لها وللحملة العسكرية الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل لا لبس فيه، داعيا إلى صفقة تبادل رهائن وسجناء بين الجانبين ومشددا على ضرورة وقف "عجلة العنف"، الجمعة.

وقال ولي عهد البحرين "من الصعب الحديث عن الأوضاع في غزة لكنه لا يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العيش تحت القصف المستمر في القطاع.. القران الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء".

وتابع ولي العهد البحريني: "أعتقد أن الطرفين لم يلتزما بهذه التعاليم، لذلك أرى أن علينا أن ندين الطرفين، فأنا أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية.. لقد استهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية، وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر في سياق حرب جارية، هذا أمر مدان بالنسبة لنا وقد قمنا بإدانته في 8 أو 9 أكتوبر/تشرين أول، حسبما أعتقد.. الآن... إسرائيل... أدين الحملة العسكرية الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص في غزة، 4 آلاف و700 منهم من الأطفال".