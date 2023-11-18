دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، بإدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره تدوينة مقتضبة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحركة حماس.

وقال بومبيو في التدوينة المقتضبة التي أثارت التفاعل: "لا وقف إطلاق النار. دمروا حماس".

وتأتي تدوينة بومبيو في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات الدولية لهدنة إنسانية في غزة، حيث سبق وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال"، وأن الظروف المتدهورة في القطاع تجعل الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر إلحاحًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال، الخميس، أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وضيفا في بيانه: "تسمح إسرائيل بممرات آمنة من الجزء الشمالي للقطاع إلى الجنوب منه".