(CNN)-- أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان، الجمعة، أن البابا فرانسيس سيلتقي "في أوقات منفصلة" مع "أقارب الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة و أقارب الفلسطينيين الذين يعانون من الصراع".

وقال الفاتيكان، في بيان، إن البابا سيلتقي بهاتين المجموعتين، الأربعاء، ووصف تلك اللقاءات بأنها "ذات طبيعة إنسانية بحتة".

وأضاف الفاتيكان: "البابا فرانسيس يريد إظهار قربه الروحي من معاناة كل فرد".

وكان البابا فرنسيس قال، الأحد الماضي: "كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، من أي شعب أو دين، كل إنسان مقدس وثمين في نظر الله وله الحق في العيش بسلام".