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الفاتيكان: البابا يلتقي أقارب رهائن إسرائيليين وفلسطينيين يعيشون في غزة الأربعاء

الشرق الأوسط
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الفاتيكان: البابا يلتقي أقارب رهائن إسرائيليين وفلسطينيين يعيشون في غزة الأربعاء
صورة أرشيفية لبابا الفاتيكان Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان، الجمعة، أن البابا فرانسيس سيلتقي "في أوقات منفصلة" مع "أقارب الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة و أقارب الفلسطينيين الذين يعانون من الصراع".

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وقال الفاتيكان، في بيان، إن البابا سيلتقي بهاتين المجموعتين، الأربعاء، ووصف تلك اللقاءات بأنها "ذات طبيعة إنسانية بحتة".

وأضاف الفاتيكان: "البابا فرانسيس يريد إظهار قربه الروحي من معاناة كل فرد".

وكان البابا فرنسيس قال، الأحد الماضي: "كل إنسان، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما، من أي شعب أو دين، كل إنسان مقدس وثمين في نظر الله وله الحق في العيش بسلام".

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