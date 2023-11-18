"أمرُّ من نكبة 1948".. شاهد ما قاله فلسطينيون فروا من شمال غزة على الأقدام والعربات

بعدما "فقدوا الجميع".. إجلاء أطفال مصابين من غزة إلى مصر برفقة غرباء

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهرت صور الأقمار الصناعية من شركة "ماكسار تكنولوجيز"، حشدًا كبيرًا من الأشخاص الذين تجمعوا على طول طريق صلاح الدين في غزة صباح الجمعة، وهم يحاولون الفرار جنوبًا على طول ممر الإخلاء.

أعلنت إسرائيل في الأسبوعين الماضيين عن ممر الإخلاء لأوقات محددة على طول الطريق، وهو أحد الطريقين السريعين بين الشمال والجنوب في غزة.

ووصف الفلسطينيون الظروف الصعبة وهم في طريقهم إلى الطريق السريع. وقال رجل لم يذكر اسمه لصحفي CNN في جنوب غزة، إنه وجيرانه عاشوا "أياما مرعبة".

وقال: "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأضاف: "نحن سبع عائلات. لقد اختفت جميع منازلنا. لم يبق شيء. لم نتمكن من أخذ أي شيء – لا ملابس، ولا ماء، ولا شيء. الطريق هنا كان صعبًا للغاية. إذا سقط شيء ما، لا يُسمح لك بالتقاطه. لا يسمح لك بالتباطؤ". وأشار إلى أن الجثث في كل مكان.

وفر ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من شمال غزة في الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني عبر الممر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أولئك الذين انتقلوا إلى الجنوب يعانون من "الازدحام ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء".