دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، السبت، وصول الطائرة الأولى التي تحمل على متنها 15 من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيان: "حطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار أبوظبي، والتي تحمل على متنها الأطفال والذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث".

ونقلت الخارجية في بيانها على لسان مها بركات، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الصحة قوله إن "جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الدولة على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم".

وأشارت إلى أنه "في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة أرسلت دولة الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طناً من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي".