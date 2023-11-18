عقوبات أمريكية تستهدف عناصر ميليشيات عراقية تدعمها إيران

(CNN)-- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 6 أشخاص لهم صلات بـ"كتائب حزب الله"، وهي ميليشيا مدعومة من إيران ومقرها العراق، بعد تصاعد هائل في الهجمات التي تشنها الجماعة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب بريان نيلسون، في بيان، إن "الإجراء يبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة".

وأضاف: "نحن ملتزمون تمامًا بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وطالت العقوبات، يوم الجمعة، عماد ناجي البهادلي، عضو مجلس الشورى الحاكم في "كتائب حزب الله"، ورئيس الشؤون الخارجية في الجماعة حبيب حسن مغامس الدراجي، والمتحدث باسم الجماعة جعفر الحسيني، والقائد العسكري الكبير خالد كاظم جاسم السكيني، وباسم محمد حسب المجيدي، ومجتبى جهاندوست، المسؤول في "الحرس الثوري" الإيراني الذي "يسهل سفر وتدريب مقاتلي كتائب حزب الله في إيران"، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

وبالإضافة إلى العقوبات المالية، تفرض وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عقوبات على "كتائب سيد الشهداء" في العراق.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن تلك الميليشيا متحالفة مع إيران و"تتلقى دعما من الحرس الثوري الإيراني، وخططت وشاركت في هجمات ضد أمريكيين في العراق وسوريا".

وعندما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد في وقت سابق من هذا الشهر، ضغط على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات التي تشنها الميليشيات المتمركزة في العراق على القوات الأمريكية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة والعراق لديهما "هدف والتزام مشتركان" في محاولة منع وقوع الهجمات، وأشاد "ببيان السوداني المهم الذي يدين هذه الهجمات".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن جهود الحكومة العراقية لتقييد التنظيمات الموالية لإيران "لا تزال قيد التقدم".