(CNN)-- نفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا، وفقًا لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بعد هجمات مستمرة على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال أوستن، في بيان للبنتاغون، إن الضربات كانت بتوجيه من الرئيس جو بايدن واستهدفت منشأة تدريب ومنزلًا آمنًا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين على التوالي.

الضربات، التي وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد، هي الثالثة خلال ثلاثة أسابيع التي تهاجم فيها الولايات المتحدة أهدافًا في المنطقة، حيث تحمل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار بشكل متكرر ضد منشآت تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

وقع ما لا يقل عن 46 هجومًا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وأصيب ما لا يقل عن 56 جنديًا نتيجة لتلك الهجمات. وقالت نائبة المتحدث باسم للبنتاغون سابرينا سينغ، الخميس، إن الإصابات كانت عبارة عن مزيج من إصابات مؤلمة في الدماغ اوإصابات طفيفة.

وقال أوستن في البيان: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".