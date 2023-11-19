إسرائيل تصعد حربها في غزة.. ومؤشرات على أن هجوما على الجنوب بات وشيكا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، في برنامج "حالة الاتحاد" المُذاع عبر شبكة CNN، الأحد، إن المفاوضات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس باتت قريبة، وتم تضييق الخلافات بين الأطراف وسط محادثات مكثفة.

وأضاف فاينر، في لمذيع CNN جيك تابر: "ما يمكنني قوله عن هذا في هذا الوقت هو أننا نعتقد أننا أقرب مما كنا ربما في أي وقت منذ أن بدأت هذه المفاوضات قبل أسابيع، وأن هناك مجالات للاختلاف والخلاف تم تضييقها، إن لم يتم إغلاقها بالكامل"، مُشددًا على أن هذه مفاوضات حساسة ولا يوجد اتفاق حاليًا.

ورفض فاينر الخوض في تفاصيل المحادثات، لكنه قال إن المسؤولين يعملون على مدار الساعة وإنها تظل أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وردًا على سؤال حول عدد الرهائن الذين تعتقد الولايات المتحدة أنهم ما زالوا على قيد الحياة، أجاب فاينر بأنه ليس لديهم أرقام دقيقة.

وقال المسؤول الأمريكي: "أحد التحديات المرتبطة بهذا هو أننا لسنا على الأرض في غزة... نحن لسنا على اتصال مباشر مع حماس. ونحن نفعل ذلك فقط من خلال وسطاء. لذا، ليس لدينا دقة كاملة بشأن الأعداد الدقيقة للرهائن، بما في ذلك الأعداد التي لا تزال على قيد الحياة".

وتابع: "نحن نعتقد أن هناك عددًا كبيرًا من الأمريكيين المحتجزين، وأن هؤلاء الأمريكيين هم أولويتنا القصوى، والأولوية القصوى للرئيس. ومن بينهم بالمناسبة فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات وهي يتيمة لأن والديها قُتلا على يد حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

جاءت تصريحات فاينر بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري - الذي تشارك بلاده في المحادثات - عن التقدم المحرز.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "بصراحة، النقاط الشائكة في هذه المرحلة هي أكثر عملية ولوجستية، ولا تمثل جوهر الصفقة".

واختطفت حماس نحو 240 شخصًا خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.