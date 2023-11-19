إسرائيل تصعد حربها في غزة.. ومؤشرات على أن هجوما على الجنوب بات وشيكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن الكارثة الإنسانية في غزة ما زالت تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي، مطالبا إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف الحرب وفتح ممرات إنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير القطري مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في الدوحة، حيث قال: "الناس في غزة يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود، المجازر وآخرها في مدرسة الفاخورة تثبت عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية"، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة القطرية.

وأضاف: "ما حدث في مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر أكبر مجمع في قطاع غزة من إخلاء قطري لمئات المرضى وعشرات الأطفال حديثي الولادة والطواقم الطبية من آلاف النازحين يعتبر جريمة وللأسف لم نسمع صوتا للمجتمع الدولي لإدانة ذلك.

وفيما يتعلق بملف الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، قال الوزير القطري: "صفقة التبادل مرت بمطبات لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق"، في حين قال بوريل إن "قطر تضطلع بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق الرهائن".