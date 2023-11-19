دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن جماعة الحوثي في اليمن اختفطت سفينة شحن جنوبي البحر الأحمر، نافيًا أن تكون "إسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد: "اختطاف سفينة الشحن على يد الحوثيين جنوبي البحر الأحمر هو عبارة عن حادث خطير للغاية على الصعيد الدولي".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، في تدوينة على منصة إكس، الأحد، أن "بيانًا مهمًا للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة".

في وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي عزمها "استهداف جميع أنواع السفن" التي علاقة بشركات إسرائيلية، وذلك "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة"، بحسب منشور سريع على منصة إكس.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ضد إسرائيل، التي سبق أن أعلنت اعتراضها لعدد من الصواريخ والمسيّرات "فوق البحر الأحمر"، على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.