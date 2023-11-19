نتنياهو: السلطة الفلسطينية ليست مؤهلة بشكلها الحالي لحكم غزة

بعدما "فقدوا الجميع".. إجلاء أطفال مصابين من غزة إلى مصر برفقة غرباء

(CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، السبت، إن السلطة الفلسطينية "ليست مؤهلة بشكلها الحالي" لحكم غزة.

واتهم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعدم إدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذكر أن "بعض كبار وزراء عباس احتفلوا بالهجوم".

وأضاف: "بعد القتال هل سنعطيه لهم؟، أنتم تعلمون جيدا كيف يربون أطفالهم إذا لم يتغير هذا، ماذا فعلنا؟".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، السبت، إنه "يجب إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية بعد الحرب بين إسرائيل وحماس".