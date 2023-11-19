نتنياهو يوضح حقيقة التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه لا يوجد اتفاق للإفراج عن بعض الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

ونفى نتنياهو ما وصفها بتقارير"كاذبة" تفيد بأن إسرائيل تدرس اقتراحا لإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، قائلا إنه "عندما يكون لدى الحكومة ما تقوله، فإنها ستبلغ عنه".

وأضاف أنه دعا ممثلي عائلات الرهائن إلى اجتماع مع الحكومة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ودافع رئيس الوزراء أيضا عن قرار السماح لشاحنتي وقود بدخول غزة يوميا بعد أن انتقد العديد من المسؤولين الإسرائيليين هذه الخطوة، وقال إن تلك الكمية تمثل الحد الأدنى من الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه والصرف الصحي في غزة، ونفى أيضا أن تكون هذه الخطوة بمثابة "تغيير في السياسة"، قائلا إنها "حل للوقاية من الأمراض".