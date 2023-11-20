دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الإثنين، على وصول الطائرة الأولى التي تحمل على متنها 15 من الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار مبادرة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، مشيرا إلى أن المشاعر كانت مختلطة.

وكتب قرقاش على "إكس"، تويتر سابقا: " مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل".

وأردف المستشار الرئاسي الإماراتي قائلا: "مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان".

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيان السبت: "حطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار أبوظبي، والتي تحمل على متنها الأطفال والذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث".