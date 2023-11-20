دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت وزارة الخارجية الإيرانية على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لها بالضلوع في عملية اختطاف جماعة الحوثي في اليمن لسفينة في البحر الأحمر الأحد، وقد نفى المتحدث باسم خارجية طهران هذه الاتهامات واصفا إياها بـ"الباطلة"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإثنين.

وقال ناصر كنعاني: " هذه الاتهامات باطلة. لقد أعلنا مرارا أن فصائل المقاومة في المنطقة تمثل نفسها وتتخذ قراراتها وتتصرف وفقا لمصالح شعوبها"، على حد زعمه.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "مثل هذه التصريحات تأتي في سياق إسقاط التهم وتهدف إلى الهروب من الأوضاع الصعبة".

وكان قد نشر مكتب نتنياهو بيانا على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، قال فيه: "تدين إسرائيل بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية".

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيان قائلا: "وكانت السفينة المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية قد اختطفت بتوجيه من إيران من قبل ميليشيا الحوثي اليمنية".

وختم المكتب بالقول: "هذا عمل آخر من أعمال الإرهاب الإيراني ويشكل قفزة في عدوان إيران على مواطني العالم الحر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب دولية فيما يتعلق بأمن الممرات الملاحية العالمية".

في سياق متصل، قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الاثنين إن سفينة الشحن التي اختطفت في البحر الأحمر الأحد تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (نيبون يوسن كايشا لاين).