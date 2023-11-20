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اليابان تكشف هوية الجهة المالكة للسفينة التي اختطفها الحوثيون.. وتوضح ما طلبته من السعودية وإيران

الشرق الأوسط
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اليابان تكشف هوية الجهة المالكة للسفينة التي اختطفها الحوثيون.. وتوضح ما طلبته من السعودية وإيران
Credit: Mark RALSTON / AFP) (Photo by MARK RALSTON/AFP via Getty Images)

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الاثنين إن سفينة الشحن التي اختطفت في البحر الأحمر الأحد تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (نيبون يوسن كايشا لاين).

وأكد ماتسونو أن الحكومة تلقت تقارير تفيد بأن المتمردين الحوثيين في اليمن قد استولوا على حاملة سيارات مسجلة في اليمن تدعى "غالاكسي ليدر" بينما كانت متجهة جنوبا قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

وتابع ماتسونو قائلاً أن اليابان "تدين بشدة مثل هذا الفعل"، وأضاف أنه لم يكن هناك أي مواطنين يابانيين على متن السفينة.

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وتعمل اليابان حاليًا مع إسرائيل وطلبت من السعودية وعُمان وإيران حث الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وطاقمها في أقرب وقت ممكن.

وقال ماتسونو إن الحكومة "ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع".

وقالت إسرائيل إن سفينة شحن تحمل 25 من أفراد الطاقم تم اختطافها في البحر الأحمر الأحد، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين في اليمن استولوا على السفينة.

وتواصلت CNN مع متحدث باسم الحوثيين للتعليق على الادعاء الإسرائيلي، لكنها لم تسمع ردًا بعد.

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