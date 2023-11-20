تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

القدس (CNN)-- أفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغار، هو مالك جزئي للشركة البريطانية التي تمتلك سفينة استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر.

السفينة مستأجرة حاليًا من قبل شركة يابانية.

في وقت سابق الاثنين، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن سفينة الشحن التي اُختطفت في البحر الأحمر، الأحد، تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (نيبون يوسن كايشا).

وقال ماتسونو إن الحكومة تلقت تقارير تفيد بأن المتمردين الحوثيين في اليمن قد استولوا على السفينة المسجلة في جزر البهاما تدعى غلاكسي ليدر بينما كانت متجهة جنوبًا قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.

وتابع ماتسونو قائلاً إن اليابان "تدين بشدة مثل هذا العمل". وأضاف أنه لم يكن هناك مواطنين يابانيين على متن الناقلة.

تعمل اليابان حاليًا مع إسرائيل وطلبت من السعودية وعمان وإيران حث الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وطاقمها في أقرب وقت ممكن.

وأكد ماتسونو أن الحكومة "ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع".

وقالت إسرائيل إن سفينة شحن تقل طاقمًا من 25 فردًا اختطفت في البحر الأحمر، الأحد. وزعم الجيش الإسرائيلي أن المتمردين الحوثيين في اليمن استولوا على السفينة.

وتواصلت CNN مع متحدث باسم الحوثيين للتعليق على الادعاء الإسرائيلي، لكنها لم تسمع ردًا بعد.