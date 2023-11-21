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إسرائيل تقصف غزة و"القسام" تعلن استهداف تل أبيب قبيل صفقة محتملة بشأن الرهائن

الشرق الأوسط
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(CNN)-- أدى قصف على شمال غزة إلى تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان، مساء الثلاثاء، فيما أعلنت "كتائب القسام" إطلاق صواريخ على تل أبيب، وسط تقارير عن وصول المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس إلى مرحلة متقدمة.

وفي وقت سابق من بعد ظهر الثلاثاء، بدا أن القوات الإسرائيلية قامت بنشر ساتر من الدخان الكثيف حول بيت حانون، فيما أمكن رؤية وسماع عدة انفجارات أخرى في شمال غزة.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاقها صواريخ باتجاه تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة وضواحيها، حسب لقطات جرى مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية.

ويأتي النشاط العسكري في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل وحماس في المراحل النهائية من التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن إطلاق سراح رهائن مدنيين من شأنه أن يؤدي إلى وقف القتال لمدة أربعة إلى خمسة أيام.

خلال الصراعات الماضية، كان معتادًا أن يشتد القتال بين إسرائيل وحماس في الأوقات الأخيرة  قبل إقرار وقف مؤقت لإطلاق النار أو وقف القتال.

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