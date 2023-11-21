عمّان، الأردن (CNN)-- تخلّت الناشطة الحقوقية الأردنية هديل عبد العزيز، عن الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة (IWOC) لعام 2023، التي حازت عليها في مارس/آذار هذا العام خلال تكريم أقيم في البيت الأبيض، وهي الجائزة التي تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية سنويًا منذ 17 عاما، للنساء اللواتي أظهرن قوة وشجاعة استثنائية للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان.

وقالت عبد العزيز بعد إعلانها التخلّي عن الجائزة لموقع CNN بالعربية، إن قرارها جاء بسبب "موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإسرائيلي على غزة، البعيد جدا عن قيم الشجاعة والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضافت عبد العزيز، التي تشغل منصب المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية الأردني أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتف بالانحياز المطلق لإسرائيل في حربها على غزة، بل شاركت بشكل مباشر في العدوان، ولعبت دورا رئيسيا في إعاقة وقف إطلاق النار"، بحسب قولها. وأوضحت أن "هذه الجائزة كانت تمثل تكريما واحتفاء بقيم العدالة وحقوق الإنسان، لكن كل هذه القيم سقطت اليوم أمام هذا الانحياز، ولا يمكنني أن أعتبرها الآن مصدر فخر لي".

واعتبرت عبد العزيز، التي تعمل منذ أكثر من 15 عاما في الدفاع عن المهمشين وتمكين النساء واللاجئين، أن تخلّيها عن الجائزة هو "موقفٌ صغيرٌ جدا" في التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، وقالت: "على كل منّا أن يقوم بما هو متاح أمامه لإيصال صوته والضغط لإيقاف هذه الجرائم".

وأرسلت عبد العزيز مخاطبة رسمية الأسبوع الماضي، إلى الإدارة الأمريكية أوضحت فيها أسباب تخليها عن الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة.