دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه مفتي عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، شكرا لـ"الشعب اليمني" وذلك بعد إعلان الحوثيين اختطاف سفينة في البحر الأحمر، أكدت اليابان أن شركة يابانية تديرها في حين ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار مالك جزئي للسفينة.

وقال الخليلي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "نشكر من أعماق قلوبنا الشعب اليمني العربي المسلم على تصديه للسفن الصهيونية، وندعوه إلى الالتفاف حول هذا المبدأ الديني العظيم في مناصرة المظلومين"، حسب قوله.

وتابع مفتي عُمان قائلا: "لقد قال فصدق، ووعد فوفى؛ فلله دره"، حسب تعبيره.

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بتوجيه الحوثيين للقيام بخطف السفينة، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة"، مؤكدا عدم وجود إسرائيليين على متنها.

ونفت طهران ضلوعها بعملية الاختطاف واصفة اتهامات نتنياهو لها بـ"الباطلة"، وفق ما ذكره المتحدث باسم خارجيته، ناصر كنعاني، الإثنين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إلى أن بلاده تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن سفينة الشحن وطاقمها.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونغار، هو مالك جزئي للشركة البريطانية التي تمتلك سفينة استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني الاثنين إن سفينة الشحن التي اختطفت في البحر الأحمر الأحد تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (نيبون يوسن كايشا لاين).