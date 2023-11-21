تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن بلاده تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن سفينة الشحن وطاقمها التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "استيلاء الحوثيين على السفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وتابع أن الولايات المتحدة "ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".

وكان الحوثيون اختطفوا سفينة الشحن في البحر الأحمر، الأحد، وعلى متنها حوالي 25 من أفراد الطاقم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إن السفينة تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (Nippon Yusen Kaisha) .

وتعمل اليابان حاليا مع إسرائيل وطلبت من السعودية وعمان وإيران حث الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وطاقمها في أقرب وقت ممكن.

وقال ماتسونو إن بلاده "ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع".