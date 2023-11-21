أمريكا: استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن في البحر الأحمر انتهاك صارخ للقانون الدولي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)--  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، إن بلاده تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن سفينة الشحن وطاقمها التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر.

قد يهمك أيضاً

تقارير: رجل أعمال إسرائيلي بين ملاك الشركة صاحبة السفينة التي استولى عليها الحوثيون

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي: "استيلاء الحوثيين على السفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وتابع أن الولايات المتحدة "ستتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن الخطوات التالية".

وكان الحوثيون اختطفوا سفينة الشحن في البحر الأحمر، الأحد، وعلى متنها حوالي 25 من أفراد الطاقم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، إن السفينة تديرها شركة الشحن والخدمات اللوجستية اليابانية NYK (Nippon Yusen Kaisha) .

وتعمل اليابان حاليا مع إسرائيل وطلبت من السعودية وعمان وإيران حث الحوثيين على إطلاق سراح السفينة وطاقمها في أقرب وقت ممكن.

وقال ماتسونو إن بلاده "ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدول المعنية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.