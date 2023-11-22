أول تعليق من "حماس" بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن

مفاوضات بالدوحة من أجل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.. و "الجهاد الاسلامي" مستعد للإفراج عن اثنين

(CNN) -- أعلنت حركة "حماس"، الأربعاء، أنه "سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية" كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت "حماس"، في بيان، إن "السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من النساء والأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وأصغر)".

وتابعت أن الاتفاق "تم بوساطة قطرية ومصرية، ويقضي بإطلاق سراح 50 رهينة، بينهم نساء وأطفال، محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وذكر بيان "حماس" أن "الاتفاق يشمل أيضًا دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإمدادات الطبية والوقود إلى جميع أنحاء غزة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، في بيان، أنها وافقت على اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة - نساء وأطفال- محتجزين في غزة مقابل هدنة مدتها 4 أيام.

وأشار البيان إلى إمكانية تمديد الهدنة إلى ما بعد فترة الأيام الأربعة الأصلية، قائلا إنه سيتم إضافة يوم إضافي إلى الهدنة لكل 10 رهائن إضافيين.

وأوضح البيان أيضا أن إسرائيل تخطط لاستئناف عمليتها الجوية والبرية "لاستكمال القضاء على حركة حماس" بمجرد انتهاء إطلاق سراح الرهائن، وأضافت أنه سيتم إرسال مزيد من التفاصيل حول الترتيبات إلى عائلات الرهائن في وقت لاحق الأربعاء.