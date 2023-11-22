بيان منسوب لاتحاد "علماء المسلمين" عن غزة يثير ضجة والأمين العام ينفي

خبير يوضح لـCNN سبب موقف مصر من غزة.. وهذا ما قاله عن استهداف "حماس" فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا نسبوه إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول الأوضاع في غزة، وهو ما نفى صحته الأمين العام للاتحاد، علي القرة داغي.

وورد في البيان المزعوم "تعتذر رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قبول المقترح المرفوع إليها من قبل عدد من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء الاتحاد، المتضمن مبادرة إطلاق حملة شعبية لإغاثة شعبنا في غزة وفلسطين على مستوى العالم الإسلامي".

وأعاد علي القرة داغي نشر البيان المزعوم على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يتفنن الكذبة وصناع الأراجيف والعاملون في الغرف السوداء في تلفيق التشويه والأكاذيب.. ومن مكائدهم: الخطاب المزور المتعلق بموقف الاتحاد من قضية غزة، نحن نهيب بالعقلاء والشرفاء عدم تصديق ونشر الأخبار الكاذبة. ومنها هذا الخطاب المزور والذي لا يمت بصلة للحقيقة، لقد دعونا الجميع لتوخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار".

وتابع الأمين العام للاتحاد: "نؤكد أن الاتحاد يرى قضية فلسطين وتقديم الدعم اللازم لنصرتهم وإغاثتهم من الدين والخلق.. ونحذر الذين يروجون الكذب سيعاقبون بشدة من الله تعالى والملاحقة القانونية من الاتحاد.."