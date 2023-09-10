دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر داعية إسلامي وردة فعله "الهادئة" لحظة ضرب زلزال المغرب الأمر الذي أثار تفاعلا.

واستشهد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، بمقطع الفيديو نقلا عن قناة الجزيرة، قائلا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "حافظ على هدوئه بترديد ’لا إله إلا الله والحمد لله‘.. تداول واسع للقطات توثق تماسك داعية مغربي في بث مباشر لحظة وقوع زلزال المغرب الذي ضرب عدة مناطق وسط البلاد.. عندما يواجه المؤمن الكوارث الطبيعية الرهيبة، يُظهر قدرته الاستثنائية في التحمل والصمود. في مقطع فيديو مؤثر انتشر على نطاق واسع، يمكننا رؤية داعية مغربي يتعامل بيقين مع زلزال ضرب العديد من مناطق البلاد. في اللحظات العصيبة، كان هناك رجل يحمل معاني صحبة الله وهو يردد بكل هدوء واطمئنان ’لا إله إلا الله والحمد لله‘".

وتابع قائلا: "يُعد هذا المؤمن مثالًا حيًا للقوة والسكينة والتفاؤل في وجه المحن.. بينما تتصاعد الهزات الأرضية وتتكدس القلوب بالخوف، كانت روحه متماسكة وخالية من الهلع. البث المباشر للحظة وقوع الزلزال يُظهر انتشار الرعب والفوضى حوله، ولكنه استمر في حفظ هدوئه وترديد الكلمات المطمئنة.. يعكس تفاعل هذا الداعية الشجاع تماسك وتصميم الإيمان على بناء شخصية المؤمن القادر على مواجهة الكوارث.. فالمؤمن الحق يرى أن البقاء كله بيد الله وعلى المسلم أن يكون هادئًا فعل قوة الدعاء والإيمان في مواجهة التحدي.. لقد لاحظ العديد من الناس هذا الفيديو، وسارعوا بتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أشادوا بالروح القوية التي يمتلكها هذا الداعية وبطريقته الفريدة في التعامل مع الصعاب. وأصبح هذا الفيديو مصدر تحفيز للكثيرين، حيث يجدون القوة والأمل في وجه التحديات الصعبة".

وختم أمين اتحاد علماء المسلمين قائلا: "يمكن لهذا المثال الرائع للتصميم والصمود الهادئ أن يتعلم منه كثير من الناس. في الأوقات العصيبة، يكمن النجاح في الحفاظ على هدوئنا والعمل بتسليم ورضى.. ذاق طعم الإيمان من سلم أمره للرحمن ".